«السياحة والمصايف»: تكثيف الحملات الرقابية على شواطئ الإسكندرية يوميا

مع ارتفاع درجة الحرارة، ونسبة الرطوبة، يهرب أهالي الإسكندرية والمصطافون إلى الشواطئ خاصة في ظل توقعات هيئة الأرصاد، استمرار الموجة الحارة خلال الأسبوع الجاري.

ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة بالإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة في الإسكندرية، اليوم السبت، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، إلى 31 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 61%، وكانت نسبة الرياح 21 كم في الساعة.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في المحافظة، في بيان، إن شواطئ الإسكندرية، استقبلت عددا من الجمهور بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، باتخاذ عدة إجراءات منها فرش الشواطئ وإلقاء عدد من التنبيهات مع تجديد التعليمات كل أسبوع والتي تمنع استغلال المصطافين والالتزام بسعر تذكرة الدخول التي أقرتها الإدارة مع معاقبة المخالفين.

حملات مكثفة على شواطئ الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف: «تكثيف الحملات الرقابية على جميع شواطئ الإسكندرية يومياً بداية من أبو قير شرقا حتى سيدي كرير غربا، خاصة بعد معاقبة 9 شواطئ بالأمس أثناء الحملة، للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي وضعتها الإدارة من نظافة ومنع استغلال المصطافين والرواد، خاصة زوار المدينة وانتعاش السياحة الداخلية».

وأضاف «رشاد» لـ«الوطن»، أن كافة شكاوى المصطافين ورواد الشواطئ يجرى مراجعتها جيداً من قبل الإدارة التي تصل عبر الأرقام الساخنة أو الموقع أو صفحة التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، حيث يتم التحقق منها بواسطة مراقبي ومفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.