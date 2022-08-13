8 ممنوعات على مستأجري شواطئ الإسكندرية.. العقوبة غرامات مالية

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية عن مخالفات مستأجري شواطئ الإسكندرية والتي تسببت في توقيع غرامات على 9 منهم خلال الآونة الأخيرة، مؤكدين أنه يجرى حصر عدد مخالفات كل شاطئ لتحديد الشواطئ التي سيتم فسخ التعاقدات معها، طبقا لما نصت عليه كراسات الشروط وبنود التعاقد.

أسباب الغرامات المالية على مستأجري شواطئ الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته مصايف الإسكندرية، في بيان اليوم، فإن الممنوعات التي تسببت في توقيع الغرامات هي كالتالي:

- فرض اكراميات علي رواد الشاطئ

- فرض رسوم دخول لدورات المياه.

-السماح بخروج المصطافين بملابس غير لائقة.

-مخالفة الأسعار عن الاسعار المقررة بكراسة الشروط.

-سوء معاملة الرواد علي الشاطئ.

-اقامة حفلات بدون تصريح.

-ضوضاء ناجمة عن ارتفاع صوت سماعات الصوت.

-عدم إعلان قائمة أسعار كافتريا الشاطئ للجمهور.

متابعة شكاوى المواطنين من شواطئ غرب الإسكندرية

وأكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم يتم على مدار الموسم الصيفي ولن يتوقف إلا بانتهائه، موضحا ان شواطئ القطاع الغربي (العجمى) لم تكن أبدا خارج السيطرة وان كافة شكاوي المواطنين من رواد تلك الشواطئ يتم مراجعتها جيدا والتحقق منها بواسطة مراقبي ومفتشي الادارة المركزية.

حصر المخالفات لفسخ التعاقد

وأضاف أن لجنة مختصة بالادارة المركزية تعكف حاليا علي حصر عدد مخالفات كل شاطئ لتحديد الشواطئ التي سيتم فسخ التعاقدات معها طبقا لما نصت عليه كراسات الشروط وبنود التعاقد، موضحا إن خطوات فرض الغرامات المالية تتم أولا بتوجيه انذار للمستأجر للمخالفة الاولي ويعقبها ثلاثة غرامات مالية خلال الموسم الواحد متضاعفة القيمة ، وبعد استنفاذ تلك الغرامات يتم فسخ التعاقد وهو ما يمثل بطبيعة الحال خسارة مالية للمستأجر حيث يتم حرمانه من استكمال فترة التعاقد ومصادرة التأمين النهائي ومنعه ايضا من التقدم لعمليات المزايدات التي تجريها محافظة الاسكندرية مستقبلا.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حين تنشر تلك الغرامات تأكيدا علي إصرارها علي القيام بدورها الرقابي الذي يستهدف في المقام الاول تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين علي شواطئ الاسكندرية ومحاسبة من يخالف بنود التعاقد في هذا الشأن.