11 ورشة عمل ضمن التدريب الصيفي لطلاب الجامعات.. منها زيارات لـ«الإدارية»

شهدت فعاليات الدورة الخامسة من التدريب الصيفي لطلاب الجامعات للعام الحالي 2022، والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعام الخامس على التوالي واستمرت على مدار شهر، انعقاد عدد من الورش التدريبية لتعريف الطلاب بمهام عمل الوزارة ووحداتها الداخلية، والتي قدمها عدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الوحدات المختلفة، كما شهدت مدة التدريب عددًا من الزيارات إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والحي الحكومي بها، وكذلك المركز الديموغرافي التابع للوزارة.

دعم دور الشباب

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزراة على دعم دور الشباب وأفكارهم وابتكاراتهم وذلك باعبارهم قادة المستقبل، مؤكدة أن الوزارة تقدم العديد من المشروعات والمجالات التي تخص الشباب وتركز على تنمياتهم وتنمية ابداعاتهم، موضحة أنّ الشباب هم الثروة القومية الحقيقية التي لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل.

كفاءة الإدارة للاستثمارات الحكومية

وخلال إطلاق البرنامج استعرض طارق عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للموارد البشرية، مهام عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والملفات التي تعمل عليها، موضحًا أن الوزارة هي المسؤولة عن التخطيط الفعال وكفاءة الإدارة للاستثمارات الحكومية في الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية في البلاد.

وشهدت ورشة العمل الأولى استعراض لمهام عمل وحدة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقدمتها الدكتورة منى عصام، رئيس الوحدة، كما قدم الورشة الثانية الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة خطط البرامج والأداء والمشرف على مشروع حياة كريمة، حيث دارت الورشة عن «وحدة البرامج والأداء ومبادرة حياة كريمة».

وأوضح حلمي خلال الورشة أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أجرت خلال السنوات الأربع الماضية، العديد من الإصلاحات في تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، مضيفًا أنّ كل ما تقوم به الدولة ووزارة التخطيط ننبثق من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وتناول حلمي الحديث عن منهجية البرامج والأداء، موضحًا أنّها أداة تخطيط استراتيجي وأداة من أدوات الموازنات للدول، وترتبط بوجود رؤية للتخطيط، موضحًا أن ذلك يتوافر في كل قطاع من القطاعات، بوجود رؤية وأهداف استراتيجية قابلة للقياس وتوافر مؤشرات قياس تقيس الوضع الحالي والمستهدف الوصول إليه، كما استعرض "حلمي" مبادرة حياة كريمة، موضحًا أنّها تستهدف القرى الأكثر فقرًا والبالغ عددها نحو 4500 قرية تم بدء المرحلة الأولي منها بتحديد أكثر 375 قرية احتياجًا وفقًا لعدة مؤشرات منها مؤشر معدل الفقر.

منظومة التخطيط المصرية

وجاءت الورشة الثالثة حول «دور الحكومة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية»، حيث استعرض اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة عناصر تقديم الخدمات الحكومية التي تتضمن منافذ ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، تطبيقات الهاتف المحمول، منصة البنية المعلوماتية المكانية، كما أشار العميد محمد عبدالعظيم، مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة خلال الورشة، إلى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.

وتناولت الورشة التدريبية الرابعة «مهارات التعامل مع الآخرين - interpersonal skills»، حيث قدم الورشة الدكتور خالد حبيب، استشاري الموارد البشرية والتخطيط، التي قدّم بها حبيب عدة نصائح للشباب المتدربين عن أهمية الالتزام بالوقت ومفردات النجاح، مؤكدًا أنّ النجاح الحقيقي يعتمد على اتباع الطريقة الصحيحة له، كما حث حبيب الشباب على ضرورة تقصي حقيقة المعلومات التي يتعرض لها مع ضرورة البحث لتأكيد صحة تلك المعلومات بأن يمتلك عقلًا متمحصًا.

وقدمت حبيبة سلامة، عضو المكتب الفني لنائب وزيرة التخطيط خلال الورشة الخامسة، عرضًا تقديميًا حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية موضحة أهدافها، ومكوناتها، وطرق إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية قبل المنظومة، وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل المنظومة الإلكترونية.

واستعرضت المهندسة أمنية كمال، مدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالوزارة، خلال الورشة السادسة إطار عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، حيث أوضحت كمال خلال الورشة أنّ الغرض العام من الإدارة الاستراتيجية يتمثل في وضع واستمرارية استراتيجية ومنهجية عمل، تحقق من خلالها الوحدة المهام المطلوبة منها ضمن منظومة أجهزة الدولة، وحول الهيكل التنظيمي للإدارة الاستراتيجية، أشارت كمال إلى أنه يتضمن التخطيط الاستراتيجي والسياسات، إدارة المشروعات والبرامج والأداء، المتابعة والتقييم، إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

كن سفيرًا

وقدمت الورشة السابعة، أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهداف التنمية المستدامة والمجهودات العالمية لترسيخ مبادئ التنمية المستدامة ومجهودات الحكومة المصرية كذلك في هذا الشأن، وكذلك المبادرات الشبابية، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا، كما تناولت حسام الحديث عن "ماذا بعد التخرج؟" وذلك للمناقشة مع الشباب حول أهداف الشباب بعد التخرج في الجامعات.

وشهدت الورشة الثامنة استطلاع دور الوزارة في التخطيط التنموي للدولة وتوزيع الاستثمارات العامة على الجهات الإدارية، وقدمها كمال نصر، مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني لوزيرة التخطيط، كما استعرض نصر دور ومهام الجهات التابعة للوزارة، فضلًا عن توضيح الهيكل التنظيمي للوزارة، وتسليط الضوء على دور ومهام المكتب الفني للوزير، موضحًا أنّه يمثل إحدى الوحدات الداعمة للوزير، ويتمثل دوره الرئيسي في إعداد البحوث والدراسات التي تفيد وتدعم الوزير في اتخاذ القرار، فضلًا عما يقوم به المكتب الفني بالإعداد والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات التي يشارك فيها الوزيرة.

واستعرضت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، خلال فعاليات الورشة التاسعة مهام عمل القطاع، وتناولت مغيب خلال الورشة مفهوم التنمية بشكل عام ومفهوم التنمية المحلية كذلك والذي يرتبط بتوطين التنمية في أصغر نقطة أو منطقة، مشيرة إلى أنّها تمثل عملية تنويع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي باستخدام وتنسيق الموارد المادية وغير المادية على المستوى المحلي.

توطين أهداف التنمية المستدامة

وعن عمليات التطوير، أوضحت مغيب أنّها تضمنت تطوير مناهج وأدوات التخطيط، وتطوير نظم العمل «الميكنة» ورفع كفاءة الأفراد، وكذا تطوير برامج الادارة المحلية، وأشارت مغيب إلى مؤشر تنافسية المحافظات المطرية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الفجوات المكانية وكذلك ما تم من وضع المعادلة التمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات، وأشارت كذلك إلى زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 40% منذ عام 2015.

وقدمت الورشة العاشرة سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، مشيرة إلى قيم الجائزة التي تضمنت الشفافية، والتعاون، وإضافة قيمة، والاتقان، مشيرة إلى فئات الجائزة المختلفة على المستوى المؤسسي والفردي، موضحة أنّها تنقسم إلى 6 جوائز رئيسية منقسمة إلى 20 جائزة فرعية، كما تطرقت سعيد إلى جوائز التميز المؤسسي والفردي وجوائز فرق العمل وغيرها، متطرقة بالحديث حول معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والمراحل التي تمر بها عملية التقييم.

كما أشارت سعيد إلى جائزة التميز الحكومي العربي، مؤكدة أنّ مصر فازت بـ4 فئات ضمن 15 فئة، حيث فازت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجائزة أفضل وزيرة عربية.

وقدمت الورشة الأخيرة الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أهمية ومحاور المشروع والهدف منه الذي يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار، مشيرة إلى حملة ابدأ مستقبلك في المدارس والجامعات وعدد المستفيدين منها.