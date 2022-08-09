موعد بدء العام الدراسي الجديد في مصر 2022-2023.. باقي 46 يوما

موعد بدء العام الدراسي الجديد في مصر 2022-2023، بات أهم ما يشغل اهتمام أولياء الأمور، مؤخرا، استعدادا لبدء التجهيزات الخاصة بالدراسة، تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجديدة، لجميع المراحل التعليمية المختلفة، للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة لغات، خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في مصر

وفقا للخريطة الزمنية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن موعد بدء العام الدراسي الجديد في مصر 2022-2023، يوم السبت 24 سبتمبر المقبل، وينتهي الخميس 8 يونيو 2023.

خريطة العام الدراسي الجديد

وفقا لوزارة التعليم، فإنه منذ موعد بدء العام الدراسي الجديد في مصر 2022-2023، حتى نهايته، ستكون مدة الدراسة 35 أسبوعا، على أن تكون مدة الفصل الدراسي الأول 98 يوما، ومدة الفصل الدراسي الثاني 96 يوما، عقب حذف أيام الإجازات الرسمية.

وأشارت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى منشورها، إلى أن إجازة منتصف العام، ستبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، حتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023 «لمدة أسبوعين»، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 11 فبراير 2023 حتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023.