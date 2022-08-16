ماذا حدث في العقار رقم 13 بحدائق أكتوبر؟.. علاقة غامضة وجثمان مهشم الرأس

جثة برأس مهشم وسط بركة من الدماء لشاب في العقد الثالث من عمره، مسجاة على ظهرها، ظهر بكامل ملابسه «قميص وبنطال»، عُثر عليها في أحد الشوارع بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، هكذا بدأ محقق النيابة تسجيل الملاحظات الخاصة بالمعاينة ومناظرة جثمان الجثة، استكمل المحقق مناظرة الجثمان وسجّل «وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسد، وتهشم في جمجمة الشاب، ولم تسجل النيابة وجود أي آثار طعنات في أو حروق في جسد الشاب، ما يرجح أن الشاب سقط من أعلى غفلة».

بينما كان محقق النيابة يستكمل المعاينة ومناظرة الجثمان، حضر عدد كبير من أهالي المنطقة الذين التفوا حول الجثمان، يحاولون التعرف على صاحبه، لكن الدماء التي تناثرت على الوجه والرأس حالت قليلًا دون ذلك، قبل أن تنكشف هويته وتبين أنه شاب كان على علاقة بالسيدة صاحبة الشقة وسقط من شرفة المنزل بعدما حضر طليقها.

وبسرعة توالت الجهات المختصة التحقيق، وكشفت غموض الحادث، وتوصلت إلى أن الشاب كان بصحبة سيدة داخل شقتها قبل أن يلقى مصرعه، ومن خلال تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، تم كشف كيفية سقوطه من أعلى ولماذا حضر الشاب إلى شقة السيدة من الأساس، وسر وجود طليق السيدة في هذا الوقت.

سقوط من بلكونة وجثمان مهشم الرأس

120 دقيقة استغرقتها النيابة في معاينة وفحص مسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وبدأ المحقق يتساءل كيف سقط هذا الشاب من أعلى؟ وعقب الانتهاء من المعاينة، قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن بعد التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأسباب سقوط الشاب، ومعرفة ما إن كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة أم لا، وبمجرد مغادرة النيابة لمسرح الحادث، حضرت سيارة إسعاف ونقلت جثمان الشاب إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك.

وفي الوقت الذي كانت أسرة الشاب تستلم الجثمان لدفنه، كان هناك فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تجري تحريات موسعة وتناقش عددًا من شهود العيان لمعرفة عما إذا كان أحدًا شاهد الواقعة في أثناء وجوده في مسرح الحادث، أو مشاهدات للشاب قبل سقوطه، أيضًا تم فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الجثة، كما أجرت القوات الاستعلام على هاتف الشاب ومعرفة الصادر والوارد وآخر مكالمة أجراها قبل مصرعه.

تفاصيل مصرع الشاب في حدائق أكتوبر

جمع فريق البحث معلومات عن الشاب وتبين أنه من ذات المنطقة، وأنه سقط من بلكونة شقة سيدة بالطابق الثالث في العقار رقم 13 بحدائق أكتوبر، وعند حضور طليقها للشقة، وخلال محاولة الشاب للاختباء والهروب خوفًا من مواجهة طليق السيدة، اختل توازنه وسقط من البلكونة مفارقًا الحياة، وبدأت القوات في السيدة وطليقها، وجاء في محضر الشرطة والتحريات أن الشاب سقط من علو بعد أن طلبت منه السيدة الاختباء في البلكونة، فحدث له تهشم في الرأس ولقى مصرعه في الحال».

عقب مرور قرابة 3 ساعات من التحري، توصلت القوات الأمنية إلى 4 شهود عيان تواجدوا في مسرح الواقعة وقت حدوثها، أكّدوا رؤيتهم للحظة سقوط الشاب من أعلى بمفرده دون أن يدفعه أحد، كما كشفت التحريات حول هاتف الشاب أنه أجرى واستقبل اتصالات هاتفية من وإلى السيدة التي تواجد في شقتها وسقط من بلكونة شرفتها، قبل سقوطه بوقت قليل، مدة هذه الاتصال بين دقيقة ونصف و3 دقائق، وأكدت ما رصدته كاميرات المراقبة صدق هذه الأدلة، وتمّ ضبط السيدة وطليقها، وإخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها.