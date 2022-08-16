«قتله وقطع جثته بعد 5 أيام».. تفاصيل إنهاء حياة طفل على يد والده بالقليوبية

جريمة بشعة هزت أرجاء منطقة منطي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد أن تجرد أب من مشاعر الإنسانية والرحمة، وانتزع من قلبه مشاعر الأبوة، حينما أقدم على قتل ابنه وفلذة كبده وتقطيع جثته بعد مقتله بـ5 أيام، لم يكتف بذلك بل حاول إحراقها أيضا، ترصد «الوطن» تفاصيل هذه الجريمة المؤلمة بعد أن أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي.

دائما الأب هو السند والأمان لأبنائه، هو الذي ترتبط صورته لدى الآخرين برمز العطاء والحماية وإنكار الذات، لكن هذا لا ينطبق على الطفل «أحمد» صاحب الـ11 عاما، الذي لقي مصرعه على يد والده بأبشع الطرق، كان مصيره أن تزهق روحه على يد من أنجبه للحياة.

محاولة التخلص من الابن

في الساعات الأولى من صباح يوم الواقعة، بملامح طفولية بريئة استيقظ الطفل كعادته في الصباح الباكر، ذهب لوالده من أجل شراء وجبة الإفطار، وبعد أن تناولوا وجبتهما، ظل الأب جالسًا مكانه بملامح بارده وشارد الذهن نظرا لإدمانه على المواد المخدرة، بعد مرور بعض الوقت، سمع أصوات شجار بين الطفل وشقيقته، هرع إليهما الأب في محاولة لتأديب الأول لكثرة شجاره بالمنزل، خاصة أن والدتهما على خلاف مع الأب ولم تقيم معهم، خلال ذلك ارتطم رأس الابن بالحائط مما أسقطه جثة هامدة.

لحظات عصيبة مرت على الطفل يصارع الموت، حتى سكنت حركته تماما معلنة عن صعود روحه إلى بارئها، سيطرت على الأب حالة من الجمود، إذ ترك فلذة كبده جثة هامدة فوق سريره وكأنه لم يفعل شيئا وأن من أزهق روحه هو طفله الصغير، ظلت جثة الطفل لعدة أيام متواصلة.

تقطيع الجثة ومحاولة إحراقها

بعد مرور 5 أيام، على مقتل الطفل، لاحظ الأب ظهور حالة تعفن لجثة الأخير، تجرد من جميع مشاعره، واستهل سلاحًا أبيض لتقطيع ابنه كالذبيحة، ثم قام بتعبئته داخل جوال بلاستيكي، وترجل بها حتى وصل على الطريق الدائري، في محاولة منه لإحراق الجثة، خوفا من افتضاح أمره.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغا بقتل أب لنجله وتقطيع جثته ومحاولة إحراقها بمنطقة منطي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على الفور انتقل رجال المباحث وتبين صحة البلاغ.

كشفت تحريات المباحث، قيام المتهم «يسري. ف» بقتل نجله «أحمد» الذي يبلغ من العمر 11 عاما ووضعه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن قام بتقطيعها ووضعها داخل شيكارة محاولا إحراقها بجوار الطريق الدائري، تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق حكمها السابق، وانتداب الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.