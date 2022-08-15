إحالة أوراق عامل للمفتي وتأجيل محاكمة آخر في قضيتي قتل بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا اليوم، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لاتهامه بقتل شخص بسبب الخلافات، بينما أجلت محاكمة آخر في واقعة قتل أخرى، وحددت جلسة 10 سبتمبر المقبل لنظر القضيتين.

صدر الحكمان برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

تفاصيل مقتل شخص على يد عامل في شبرا

وكشفت التحقيقات في الواقعة الأولى أن المتهم «طه أ ع»، 42 سنة، عامل، قتل المجني عليه «مؤمن صابر شعبان محمود» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده، وما أن ظفر به حتى استل المتهم سلاحه الأبيض وسدد إليه عدة طعنات استقرت في أماكن متفرقة من جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بقصد قتله.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض «سكين» بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، موضحا أنه كان هناك خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه ونشبت بينهما مشاجرة يوم الواقعة، على إثرها تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب محدثاً إصابته بسلاح أبيض «سكين» قاصدا قتله.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها بإحالته للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه.

تفاصيل مقتل شخص على يد عامل وآخرين بشبرا

وفي الواقعة الأخرى، تبين من أوراق القضية أن المتهمين «نجم م ع»، 48 سنة، سمكري، و«محمد ن م ع»، 27 سنة، عامل، و«رمضان ن م ع»، 26 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، صدر حكم مسبق ضد الأول والثالث، قتلوا عمدا المجني عليه «أحمد ع م ي» مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري «فرد خرطوش» وأسلحة بيضاء «مطواة».

وانتقل المتهمون لمكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من السلاح الناري صوبه، فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث في مسرح الجريمة، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بذلك، كما حازوا وأحرزوا أداة «مطواة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.