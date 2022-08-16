تكثيف حملات البحث عن تسنيم نبيل طالبة الطب بالفيوم.. خرجت ولم تعد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، البحث عن تسنيم نبيل عبدالقوي الطالبة بالفرقة الأولى بجامعة الفيوم، بعد مرور أكثر من 3 أيام على اختفائها حتى الآن، حيث ذهبت لزيارة إحدى صديقاتها بمدينة إطسا، ولكنها اختفت ولم تعد، فيما أصبح اختفاء تسنيم نبيل بالفيوم «تريند» على صفحات ومجموعات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث يبحث الجميع عنها، وينشرون صورها في كل مكان أملاً في عودتها سريعًا وطمأنة أسرتها عليها.

اختفاء تسنيم نبيل بالفيوم

بدأت قصة اختفاء تسنيم نبيل بمحافظة الفيوم، قبل ثلاثة أيام، حينما أخبرت تسنيم والدتها أنّها ترغب في زيارة صديقتها، وتركت هاتفها بالمنزل وخرجت متجهة إلى منزل صديقتها بمدينة إطسا، في تمام السابعة مساء السبت المُنقضي، إلا أنّها تأخرت في العودة كثيراً، وخرجت أسرتها للبحث عنها لدى صديقتها فلم تجدها.

حالة من الرعب عقب اختفاء تسنيم

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، عقب اختفاء تسنيم نبيل، خوفًا من أن تكون قد تعرضت للاختطاف، فأطلقوا حملات لمساعدة أسرتها في البحث عنها، ونشروا صورتها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجميع بالبحث عنها حتى إعادتها لأسرتها.

جهود مكثفة لإعادة تسنيم نبيل

في سياق متصل، يكثف ضباط مركز شرطة إطسا بإشراف العقيد محمد بكري صوفي، وبرئاسة المقدم أحمد عبدالحكيم رئيس مباحث المركز، من جهودهم لإعادة الفتاة لأسرتها، حيث يجري تفريغ الكاميرات المحيطة بمنزل أسرة تسنيم نبيل الطالبة في الفرقة الأولى كلية الطب بجامعة الفيوم، وبمحيط المكان الذي توجهت إليه لتتبع خط سيرها وتحديد مكانها وإعادتها لأسرتها، خاصة أنّها تركت هاتفها في المنزل قبل خروجها والذي كان يسهل تتبعه وتحديد مكانها إذا أخذته معها.

خالها يزعم اختطافها

في سياق متصل، زعم محمد سرحان، خال الطالبة تسنيم نبيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعرض تسنيم للاختطاف، موضحاً أنّهم تتبعوا الكاميرات بمحيط منزل الفتاة، وحتى الآن يبحثون عن الكاميرات المتواجدة بالمدينة حتى يتمكنوا من تحديد هوية من اختطفوها، مشددًأ على أنّ الأمن يبذل جهوداً كبيرة لإعادتها.

الأمن ينفي اختطافها

على جانب آخر، أكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الفتاة لم تتعرض للاختطاف، وأنّ محافظة الفيوم بالكامل، لم يحدث بها أي وقائع خطف، ودائماً يكون سبب اختفاء الفتيات هي مغادرتها المنزل برغبتها، مؤكداً أنّ تسنيم نبيل تركت المنزل برغبتها، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لإعادتها لأسرتها في أسرع وقت.