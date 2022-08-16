إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي الفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص مروّع على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، أمام كافيتيريا الوادي بعد كمين الطيور، نتيجة السرعة الزائدة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على إحكام السيطرة عليها، فانقلبت على الطريق.

بلاغ بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام كافيتريا الوادي بعد كمين الطيور على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة إطسا تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات بسيطة تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى

وهرعت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابون السبعة، إلى مستشفى التأمين الصحي؛ لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص، من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى وضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.