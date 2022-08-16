7 إجراءات لفتح حضانة جديدة للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات.. 10 معايير للجودة

قال محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ هناك العديد من المعايير التي تمّ تطبيقها على مستوى الجمهورية لضمان جودة الحضانات، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

شروط إنشاء حضانة للأطفال

وأوضح مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لـ«الوطن» أنَّ هناك العديد من الشروط والإجراءات الواجب توافرها قبل إنشاء حضانة للأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات التي تتمثل فيما يلي:

- يشترط أن تكون الحضانة بدور أرضي.

- يشترط وجود مساحة مناسبة لعدد الأطفال بالحضانة.

- الحد الأدنى للحضانة يكون من قاعة إلى قاعتين.

- يشترط وجود عقد إيجار لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو يكون المكان تمليك.

- يشترط أن تكون مساحة الحضانة لا تقل عن 120 مترًا كحد أدنى.

- يشترط تواجد مكان خارجي لألعاب الأطفال.

- يتمّ تقديم طلب إنشاء حضانة لمديرية التضامن التابع لها، لتشكيل لجنة لمعاينة المكان والتحقق من ملاءمته لإنشاء حضانة، والتأكّد من معايير تطبيق معايير الجودة.

معايير ضمان جودة الحضانات

وأوضح مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، أن معايير جودة الحضانات، تتمثل فيما يلي:

1- سهولة الوصول إلى دار الحضانة.

2- تطبيق نظام لتقييم العاملين بدار الحضانة.

3- التأكّد من توافر معيار تواجد المؤهلات الأكاديمية والمهنية المطلوبة لمقدمي الرعاية.

4- تناسب أعداد الميسرات بالحضانة مع أعداد الأطفال.

5- تطبيق سياسة حماية الأطفال.

6- تواصل الحضانة مع أولياء أمور الطفال بشكل دوري.

7- تشجيع الأطفال على الاندماج والمشاركة في اللعب «يوم لأقل من عامين».

8- تجنب استخدام العقاب النفسى أو البدني للطفل داخل الحضانة من قبل الميسرة، وذلك من أهم معايير جودة الحضانات.

9- العمل على استخدام آليات مختلفة لتقييم أداء الأطفال.

10- استخدام الأنشطة الموسيقية والحركية لتنمية مهارات الإصغاء لدى الأطفال وكذلك الأنشطة الحركية لديهم.