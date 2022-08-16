إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ.. بينهم طفلان

وقع حادث سير إثر انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية لهم بالمستشفى، وأخطرت جهات التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي بمدخل بلطيم

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقيا إخطارًا من مدير مستشفى بلطيم المركزي، بوصول 4 مصابين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مركز بلطيم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، فور وصولهم للمستشفى.

إصابات ضحايا الحادث

تبين من خلال سجلات مستشفى بلطيم المركزي، أن المصابين هم:

- «م. ك.»، 4 سنوات ويقيم بمساكن بلطيم، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة، وجرح قطعي بالقدم الأيمن.

- «م. ك.» 10 سنوات، يقيم بمساكن بلطيم، فاقد الوعي ومصاب بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف وكسر مفتوح بالقدم اليمني.

- «م. أ.» 25 عامًا، وتقيم بمدينة المنيا الجديدة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر باليد اليمني.

- «أ. ص.» 24 عاما، يقيم بمدينة المنيا الجديدة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، لمباشرة التحقيقات في الحادث.