إصابة 7 بينهم 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص، بينهم 5 من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي الساحلي، أمام قرية «أبوريا»، بدائرة مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق.

إخطار أمني بانقلاب سيارة على الطريق الدولي

تلقى اللواء خالد بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وذلك إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية «أبوريا» بذات المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث الطريق الساحلي

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من «أ. س.»، 20 سنة، مصابة بجرح قطعي أسفل الأنف، و«ر. س.»، 12سنة، باشتباه خلع في الكتف الأيمن، و«س. ر.»، 16 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ح. س.»، 14 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«د. ب.»، 22 سنة، مصاباً بجروح متفرقة بالجسم، و«ج. ع.»، 41 سنة، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، و«م. ن.»، 22 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم من مركز بنها بمحافظة القليوبية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.