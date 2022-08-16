السيطرة على حريق شقة في العمرانية.. والتحريات: ماس كهربائي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، في حي ساقية مكي، دون وقوع إصابات.

بلاغ من الأهالي بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة العمرانية، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة ذاتها، وبالتحديد بساقية مكي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف لمكان الحريق

ودفعت الحماية المدنية في محافظة الجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران لمنع امتداد خطرها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

سبب الحريق

وكشفت التحريات عن أنّ السبب وراء اشتعال الحريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية بالتحديد بساقية مكي، هو ماس كهربائي.