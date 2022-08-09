السيطرة على حريق شقة سكنية في العريش دون إصابات

تمكن رجال الفدفاع المدني من السيطرة على حريق شب في إحدى الشقق السكنية بحي الفواخرية بوسط مدينة العريش ظهر اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات بشرية.

وأكد شهود عيان من أهالي حي الفواخرية لـ«الوطن»، أن حريقا نشب في إحدى الشقق السكنية بالفواخرية، بوسط العريش، أدى الى احتراق محتويات الشقة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

رجال الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق

وتمكن رجال الحماية المدنية وعدد من الجيران من السيطرة على الحريق قبل الوصول إلى الشقق المجاورة أو العمارات الملاصقة، وذلك بعد استدعاء سيارتين للدفاع المدني، والتي تمكنت من الدخول لجميع غرف الشقة السكنية والسيطرة على الحريق بشكل تام.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحري لمعرفة أسباب الحريق وكتابة المحضر الرسمي، وأخذ أقوال شهود الواقعة من أصحاب العقار والجيران لمعرفة أسباب الحريق، وتحويل المحضر للنيابة.

فصل التيار الكهربائي عن العمارة السكنية

فيما حضر قسم الصيانة من قسم الكهرباء بالعريش، وقسم الصيانة والتنفيذ بمجلس مدينة العريش، وتم فصل التيار الكهربائي عن العقار لمنع حدوث كارثة.

الجدير بالذكر أن حريق مماثل نشب في إحدى الشقق السكنية بشارع سوق السمك بوسط العريش أمس، نتج عنه أحتراق محتويات المنزل بالكامل، قبل أن تتم السيطرة على الحريق من قبل رجال الدفاع المدنى.

حيث دفعت قوات الحماية الوطنية بعدد 4 سيارات أطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى الشقق السكنية المجاورة، وذلك بحضور صيانة الكهرباء وقوات الشرطة المدنية