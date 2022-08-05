مصدر بمستشفى سوهاج عن أطفال الحريق: «البنتين وصلوا ميتين.. وأخوهم توفي بعد نص ساعة»

أصيب 5 أطفال ووالدتهم بحريق منزلهم بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، ليلقى ثلاثة من الأطفال مصرعهم وجارٍ إسعاف الآخرين.

حالة الأطفال الصحية

أوضحت هناء محمد، إحدى أفراد طاقم التمريض بمستشفى سوهاج العام الذين استقبلوا حالات ضحايا الحريق، أن الطفلتين «شاهندة»، 9 أعوام، و«أمنية» 7 أعوام، قد وصلتا للمستشفى متوفيتين بالفعل.

وأضافت أن الطفل الأكبر «أدهم» 13 عاما قد وصل للمستشفى حيا، ونسبة الحرق به كانت 20% ولكن نفسه كان يعانى من ضيق تنفس، لكثرة استنشاق الدخان وظلت محاولات إسعافه نصف ساعة حتى فارق الحياة، بينما الطفلة «هاجر» حالتها حرجة وقد تم وضعها على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة للأطفال بمستشفى سوهاج العام.

وتعاني الأم «كريمة»، 35 عاما، من أعراض الاختناق لاستنشاق كمية من الدخان وحروق طفيفة، وتم إسعافها وفي طريقها للتماثل للشفاء من الاختناق، وكذلك حالة الطفل الصغير «آدم»، يبلغ من العمر عاما واحدا، ويعاني من حروق طفيفة.

أحداث الواقعة وإخطار الأمن

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمساكن الأوقاف بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، وأسفر الحريق عن مصرع «أدهم أحمد ثابت»، 13 عاما، وشقيقتيه الطفلة «شاهندة»، 9 أعوام، وشقيقته الطفلة «أمنية»، 7 أعوام، وإصابة شقيقتهم الطفلة «هاجر»، 8 أعوام، وشقيقهم الطفل «آدم»، عام واحد، ووالدتهم «كريمة» 35 عاما، وقد جرى نقلهم لمستشفى سوهاج العام لإسعافهم، وحُرر محضر بالحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.