السيطرة على حريق محدود نشب داخل شقة سكنية في حدائق القبة

أخمدت قوات الحماية المدنية في القاهرة حريقا نشب داخل شقة سكنية كائنة بعقار سكني بمنطقة حدائق القبة، قبل قليل دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة قد تلقت بلاغاً مفاده نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة في شارع الشيخ غراب بالقرب من أحد البنوك الشهيرة بمنطقة حدائق القبة، على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ بـ3 سيارات إسعاف تمكنوا من السيطرة على الحريق في لحظاته الأولى قبل أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

الأدلة الجنائية تتبين وجود شبهة جنائية من عدمه

وحُرر المحضر اللازم عن الحادث وأخطرت جهات التحقيق بتفاصيل الواقعة، والتي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث وتبين مدى إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمه، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن اندلاع الحريق.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث؛ تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها بشأن اندلاع الحريق للوقوف على أسبابه، وموافاة جهات التحقيق بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.