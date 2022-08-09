السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في إمبابة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة دون وقوع إصابات.

بلاغ من الأهالي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة إمبابة، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة ذاتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف لمكان الحريق

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمّ فرض كردون أمني لمحاصرة النيران لمنع امتداد خطرها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.