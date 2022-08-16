أكثر 10 دول منتجة للمانجو في العالم.. مصر بالمرتبة الثامنة

تحظى المانجو بشعبية كبيرة حول العالم، وهي ثاني أكثر الفاكهة استهلاكًا، إذ تمثل 28.2٪ من إجمالي استهلاك الفاكهة، يسبقها الموز بنسبة 29.4٪، ويُطلق عليها لقب «ملك الفواكه» بسبب مذاقها اللذيذ وتنوعها أشكالها.

وتنمو المانجو في الأشجار العملاقة التي يزيد ارتفاعها عن 100 قدم، وتُزرع في كثير من بلدان العالم، خاصة المناطق الاستوائية، وموطنها الأصلي الهند.

وترصد «الوطن» خلال هذه السطور أكبر 10 دول منتحة للمانجو في العالم، وفقًا لموقع «Food ranking»:

1- الهند

أنتجت الهند نحو 18.4 مليون طن من المانجو في عام 2020، ما يعني أكثر من 30٪ من الإنتاج العالمي. وخصصت الهند أكثر من 2 مليون فدان من الأراضي لزراعة هذا المحصول الذي يمثل نسبة كبيرة في صادرات هذا البلد.

2- الصين

الصين هي ثاني أكبر منتج بنحو 4.7 مليون طن في عام 2020، وبدأ الإنتاج التجاري لهذا المحصول في الستينيات من القرن الماضي، وتعد اليابان أكبر مستورد للمانجو التي يتم إنتاجها في الصين.

3- تايلاند

تايلاند هي أكبر مصدر للمانجو في العالم، إذ أنتجت 3.6 مليون طن في عام 2020، ما يجعلها ثالث أكبر منتج لهذا المحصول.

وصدّرت تايلاند مانجو بقيمة 734 مليون دولار في العام المالي 2020 - 2021 إلى كثير من دول العالم، ومنها ماليزيا وسنغافورة.

4- المكسيك

تحتل المكسيك المرتبة الرابعة كأكبر منتج للمانجو من خلال إنتاج 2.3 مليون طن، ويُزرع هذا المحصول في جنوب البلاد حيث يكون المناخ أكثر دفئًا في تلك المناطق.

وتعتبر سينالوا، وناياريت، وخاليسكو، وميتشواكان، وفيراكروز، وتشياباس، أكثر الولايات زراعة وتصديرا للمانجو في المكسيك.

5- إندونيسيا

إندونيسيا هي خامس أكبر منتج للمانجو بـ2.1 مليون طن في عام 2020، وتستورد منها تايوان وسنغافورة كميات كبيرة.

6- البرازيل

تحتل البرازيل المرتبة السادسة بإنتاج يبلغ 1.6 مليون طن، ويُزرع نحو 50٪ من المحصول في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد.

7- باكستان

أنتجت باكستان 1.5 طن من المانجو في عام 2020، وتعد أنواع تشونسا وأنور راتول والسندري والدوشري هي الأكثر شيوعًا من المانجو المنتجة هناك.

وصدرت باكستان ما يزيد عن ما قيمته 100 مليون دولار من المانجو في السنة المالية 2020 - 2021.

8- مصر

تحتل مصر المرتبة الثامنة في إنتاج المانجو من خلال إنتاج أكثر من 1.3 مليون طن، وتعتبر المناطق الساحلية ودلتا النيل والإسماعيلية من أفضل المناطق لزراعة أجود الأنواع.

9- بنجلاديش

تحتل بنجلاديش المرتبة التاسعة في القائمة من خلال إنتاج 1.2 مليون طن، يمثل 3٪ من إجمالي إنتاج المانجو في العالم، وتم تصدير ما قيمته 500 ألف دولار فقط في العام المالي 2020 - 2021.

10- نيجيريا

تحتل نيجيريا المركز العاشر، بإنتاج 926.156 ألف طن من المانجو في عام 2020.