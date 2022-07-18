مزارع كفر الشيخ تتزيّن بـ50 ألف فدان مانجو.. «عائد كبير ومحصول وفير»

داخل مزارع بلطيم والبرلس ومطوبس، وعلى مسافة تمتد لنحو 50 ألف فدان، تتناثر أشجار المانجو الصيفية بأنواعها المختلفة، وبمذاقها المميّز الذي ينتظر المحبين الشهور الأكثر حرارة في العام، للاستمتاع به.

زراعة المانجو

وتعد المانجو من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الكبير، سواء للمزارعين أو للبلاد، حيث ينتج الفدان الواحد نحو 15 إلى 20 طنا، حسب «مراد محمد»، مزارع من أبناء قرى الساحل في البرلس، يقول: «أشجار المانجو زراعة قديمة، توارثها الفلاح من أجداده على مر الزمان، حيث تمتاز بإنتاجية عالية».

إنتاجية فدان المانجو

اتفق «سالم محمود»، مزارع من قرى الساحل في مطوبس، مع رأي سابقه في أنّ المانجو من الزراعات التي تُبشر بمحصول جيد وخير وفير، حيث تُزهر بالثمار بعد 5 سنوات من زراعتها، كما أنّها قوة اقتصادية تعود على صاحبها بالكثير من المال.، موضحا أنّ أراضي الساحل في كفر الشيخ، تمتاز بمانجو ذات مذاق مميز عن باقي محافظات مصر، ومنها «العويسي، الهندي، الزبدية، والبلدي».

عائد اقتصادي كبير

الدكتور فيصل متولي، أستاذ جامعي ومن أبناء مركز بلطيم بالساحل الشمالي للمحافظة، وأحد أصحاب مزارع المانجو، قال إنّ مراكز بلطيم، والبرلس، ومطوبس، قوه اقتصادية كبيرة لمصر في إنتاج أنواع الفاكهة المختلفة، بما لها من إنتاجية عالية لتلك المحاصيل، خاصة المانجو، الذي يعتبر الحزام الأخضر الزراعي لمصر، كمحصول فريد ومميز للمستهلك المحلي، فضلا عن العائد الاقتصادي الكبير الذي يعود على بلادنا من خلال التصدير.