جامعة مطروح تنظم قافلة بيطرية مجانية لقرية سيدي حنيش

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لقرية سيدي حنيش التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية في المحافظة والتي يوجد بها ما يقرب من 350 ألف رأس من الأغنام من سلالة البرقي، للعمل على تنمية هذا النوع المميز وزيادة أعدادها خلال السنوات المقبلة.

قوافل بيطرية في قرى مطروح

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن تنظيم الجامعة لتلك القوافل البيطرية يأتي انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي، والحفاظ على الثروة الحيوانية، بما يخدم المناطق الأكثر احتياجًا بإقليم مطروح ككل، والوصول إلى مربي الأغنام والماعز في القرى والنجوع من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.

علاج أمراض الأغنام

وأوضح رئيس جامعة مطروح أنه جرى خلال القافلة الكشف البيطري على حالة مسمار بالحافر في أغنام البرقي، وعلاج حالات التهاب الضرع، وعلاج حالات خراج في الحافر وتحت الجلد للأغنام، وعلاج حالات أمراض جلدية وفطرية، والتهابات في الرحم بعدة أغنام، وعلاج التهاب سرة، وعلاج حالة عتامة والتهاب في القرنية والعين في الخيل، والكشف بالسونار على عدة حالات مرضية في الأغنام والخيول.

ولفت «النجار» إلى أن الجامعة وضعت خطة شاملة من خلال أساتذة كلية الطب البيطري للاهتمام بالثروة الحيوانية بجميع أنواعها خلال الفترة المقبلة.