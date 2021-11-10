قافلة الأزهر تواصل تفعيل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في مطروح

واصلت قافلة الأزهر التوعوية عملها في مدينة مرسى مطروح، وذلك لليوم الرابع على التوالي بعد وصولها إلى المحافظة، الأحد الماضي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر والجامعات المصرية لتفعيل برامج التوعية الأسرية والمجتمعية.

قافلة الأزهر

وتواصلت اللقاءات التوعوية لقافلة الأزهر بكلية التربية الرياضية بمطروح، وجاء اللقاء تحت عنوان «أسس الحياة السعيدة»، تناول المحاضرون فيها أهمية الطموح في حياة الشباب، واستعراض مهارات التخطيط المستقبلي، وضبط المشاعر النفسية، وتقوية الجانب الإيماني والمشاركة الفعالة في المجتمع.

محافظة مطروح

في بداية اللقاء، أكد الشيخ عبد الحميد متولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، المشرف على وحدة لم الشمل؛ أهمية تقوية الجانب الإيماني لدى الشباب والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تعزز روابط الأخوة والمحبة بين أفراد الأسرة والمجتمع، مشددًا على ضرورة ارتباط الأخلاق الحميدة بالعلم وطاعة الوالدين والتراحم بين أفراد الأسرة، مما يخلق لدى الأجيال القادمة نوعًا من الوعي الأخلاقي، ويزرع في نفوسهم حب الوطن والانتماء إليه.

من جانبه أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التخطيط المستقبلي للشباب والفتيات أمر مهم لكلا الطرفين، ويأتي على رأس تلك الخطط مشروع الزواج، لافتًا إلى أن الشاب والفتاة مسؤولان عن اختيارهما وعن حياتهما، ويجب أن يكونا أكثر وعيًا وفهمًا لطبيعة هذه المرحلة، موضحًا المعايير الشخصية في اختيار الزوج والزوجة، ويأتي في مقدمة ذلك «التدين، والأخلاق»، ويتطلب ذلك التواصل والسؤال الجاد عن كلا الطرفين وأسرهما حتى يطمئن قلب كل طرف منهما إلى الارتباط بالآخر.

وتهدف القافلة إلى تصحيح مفاهيم ونشر الوعي المجتمعي والأسري لتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها من خلال مفاهيم الدين الصحيحة ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف وغيرها من الظواهر السلبية التي تمس استقرار المجتمع وسلامته.