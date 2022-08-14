مصاريف جامعة سيناء 2022-2023.. الإعلام 45 ألف جنيه والهندسة 62

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023، من بين الكلمات الأعلى بحثا عبر موقع جوجل، إذ يفاضل طلاب الثانوية العامة 2022 وذويهم، بين الخيارات المتاحة للالتحاق بالجامعات والمعاهد المتاحة، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، وأعلنت عبر موقعها الرسمي، تفاصيل المصاريف للمصريين لجميع الكليات المتاحة بالجامعة بفرعيها بالعريش والقنطرة.

تشمل مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 كليات الصيدلة وكلية طب الأسنان، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، وكلية إدارة الأعمال، كلية الاعلام، شعبة عربي وشعبة إنجليزي، كالتالي:

أولا: مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 فرع العريش:

1- مصروفات كلية الصيدلة: 108.045 ألف جنيه

2- مصروفات كلية طب الأسنان: 155.710 ألف جنيه

3- مصروفات كلية الهندسة: 62.206 ألف جنيه

4- مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 41.490 ألف جنيه

5- مصروفات كلية إدارة الأعمال: 52.710 ألف جنيه

6- مصروفات كلية الاعلام: 52.710 ألف جنيه للشعبة العربي

ثانيا: مصروفات جامعة سيناء 2022-2023 فرع القنطرة:

1- مصروفات كلية الصيدلة: 120.499 ألف جنيه

2- مصروفات كلية طب الأسنان: 162.595 ألف جنيه

3- مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 117.195 ألف جنيه

4- مصروفات كلية الهندسة: 69.030 ألف جنيه

5- مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 53.730 ألف جنيه

6- مصروفات كلية الإعلام: 45.162 ألف جنيه للشعبة العربي

7- مصروفات كلية الاعلام: 50.441 ألف جنيه للشعبة الإنجليزي

8- مصروفات كلية إدارة الأعمال: 51.652 ألف جنيه

وبعد عرض مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، أعلنت جامعة سيناء إنه لم يتم تحديد التنسيق او الاعلان عن المنح بعد، منوهة إلى إنهاء كافة الاستعدادات لتنسيق القبول 2022- 2023، مع التأكيد على تطبيق كافة الضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات.

مؤشرات القبول بجامعة سيناء

وتشير المؤشرات الأولية الخاصة بالتنسيق في كليات جامعة سيناء العريش 2022- 2023، إلى أن الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 75%، ولكلية طب الأسنان 80%.

أما الحد الأدنى بكلية الهندسة 65%، والحد الأدنى لكلية الإعلام 55%، والحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 60%، والحد الأدنى للقبول بكلية إدارة الأعمال 55%.