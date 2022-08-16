إزالة 93 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن الموجة 20، أسفرت عن إزالة 93 حالة تعدي بنطاق 14 مركز بالمحافظة بإجمالى مساحة بلغت 26375م2.

إزالة 10 حالات تعدي بأبو المطامير

جاءت إزالة التعديات على النحو التالي: 10 حالات تعدي بمساحة 19810م2 بأبو المطامير، 7 حالات تعدي بمساحة 2304م2 بالمحمودية، 5 حالات تعدي بمساحة 1570م2 ببدر.

كما تم إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 696م2 بالدلنجات، و7 حالات تعدي بمساحة 435م2 بكوم حمادة، و6 حالات تعدي بمساحة 350م2 بحوش عيسى.

أسفرت الحملات، عن إزالة حالتي تعدي بمساحة 276م2 بأبو حمص، وحالة تعدي بمساحة 200م2 برشيد، و10 حالات تعدي بمساحة 179م2 بشبراخيت، و12 حالة تعدي بمساحة 163م2 بإيتاي البارود.

إزالة حالات تعدي في إدكو

في مركز إدكو تم إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 160م2 بإدكو، 8 حالات تعدي بمساحة 157م2 بكفر الدوار، 10 حالات تعدي بمساحة 49م2 بدمنهور، كما تم إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 26م2 بالرحمانية.

جهود الدولة في إزالات التعديات

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة، ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لمنع أى تعدى جديد نهائيا.

وشهدت الحملات، إزالة فورية فى المهد، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية، وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ.

وتنفذ الحملات للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.