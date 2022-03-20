تأجيل محاكمة 51 متهما في قضايا هجرة غير شرعية.. تسببوا في فقد 9 شباب

نظرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 3 دقهلية اليوم الأحد، 4 قضايا هجرة غير شرعية، وقررت إحالة 51 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة، بتهمة تأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب ‏المهاجرين إلى الدول الأوروبية، ما أسفر عن فقدان 9 شباب سافروا في غضون عام 2021.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد ‏السعدني، والدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، وشعبان إبراهيم غالب وسكرتارية سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وقال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إن المتهمين أسسوا وأداروا وانضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب الشبب إلى الدول الأوروبية، بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقيين، وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

ارتكاب المتهمين لجرائم تهريب

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولين ارتكبوا جريمة تهريب مهاجرين بطرق غير شرعية عن طريق جماعة إجرامية منظمة «محل الاتهام الأول»، كانت تمارس نشاطها بين مصر وليبيا، وأن هؤلاء المتهمين خططوا وأعدوا لجرائمهم بداخل مصر، ثم أتموها في دولة ليبيا، معرضين حياة المهاجرين للخطر، كما أنهم عاملوهم بطريقة غير إنسانية، حيث قاموا بتهريبهم إلى دول أوروبا من خلال سفن ومراكب غير مخصصة لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وكان ذلك بقصد الحصول منهم على منفعة مادية.

وأكد قرار الإحالة أيضا أن المتهمين أداروا حسابات خاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بغرض تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين المار بينهما.