السجن المشدد 10 سنوات لـ5 سماسرة هجرة غير شرعية بالدقهلية وبراءة 8 آخرين

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم، حكمها بمعاقبة 5 من سماسرة الهجرة غير الشرعية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون، وبراءة 8 آخرين في قضية ‏هجرة غير شرعية، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالإتجار في البشر عن طريق الهجرة غير الشرعية، وهو ما تسبب في فقد 9 شباب ممن سافروا معهم في غضون عام 2021.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد ‏عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب ‏وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني، في القضية رقم 1921 جنايات مركز المنصورة لسنة 2022، والتي تحمل رقم 135 كلي جنوب المنصورة.

المتهمون أسسوا جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين

وقضت الحكمة بمعاقبة المتهمين «محمد س. ا. » حضوريا، وغيابيا «محمد. م .م.»، و«سامح م. م. »، و«علي. م. م .»، غيابيا، والمتهمة «نسرين. ع.ال.»، وشهرتها «أم الشحات» بالسجن المشدد 10 سنوات على كل منهم.

ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات كونهم أسسوا ونظموا وأداروا وانضموا ‏وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب ‏المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة ‏المتهم الأول، وهو ما تسبب في فقد 9 شباب ممن سافروا معهم في غضون عام 2021.‏

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، كل من «أم محمد م. م.» وشهرتها عزة، 52 سنة كاتبة بإحدى مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية، و«صفي الدين س. غ.»، 31 سنة، عاطل مقيمان بقرية تلبانة مركز المنصورة إلى محكمة ‏جنايات المنصورة، لأنهما بتاريخ سابق على تاريخ 15/8/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة ‏الدقهلية، لاتهامهما بأنهما أسسا ونظما وأدارا وانضم إليهما آخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية ‏منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، وكان ذلك بقيادة المتهم الثاني وعضوية المتهمة الثانية ‏والآخرين المجهولين، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.‏

‏وجاء بأمر الإحالة إن المتهمين ارتكبا وآخرين مجهولين، جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية ‏من قبل المجني عليهم السيد علي ذكي عبدالله وسامي إبراهيم سالم ومحمد أحمد وآخرين مجهولين، وكان ذلك عن طريق جماعة ‏إجرامية منظمة تمارس نشاطها بالقطر المصري والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها ‏بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين للخطر ومعاملتهم ‏معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة ‏لنقل الركاب واختراق أعالي البحار، وكان ‏ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية.