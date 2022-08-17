كريم عبد العزيز يستحوذ على قائمة الأفلام الأكثر إيرادات بـ4 أعمال

نجاحاتٌ عدّة، حققها الفنان كريم عبد العزيز، على مدار مشواره الفني، على المستويين السينمائي والدرامي، رغم قِلة المسلسلات التي قدّمها، منذ دخوله مجال التمثيل في طفولته، في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

كريم عبد العزيز، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ47، اليوم الأربعاء، يعيش حالة من النشاط الفني، وكذلك النجاحات في الفترة الأخيرة، على المستوى السينما والتليفزيون، حيث يُعرض له فيلم «كيرة والجن» بدور العرض، للأسبوع السابع على التوالي.

كريم عبد العزيز، قدّم أفلامًا سينمائية عدة، والتي حققت أرقامًا ضخمة في شباك التذاكر، ليستحوذ على قائمة أكثر الأعمال إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بـ4 أفلام دفعة واحدة، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:

- «كيرة والجن»

ونجح فيلم «كيرة والجن»، في تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات، حيث حقق نحو 106 مليون جنيهًا في 6 أسابيع فقط، ولازال لديه المزيد من الفرص لتحقيق المزيد من الإيرادات، كونه يتواجد في دور العرض حتى الآن، ونهاية موسم أفلام الصيف.

وتدور أحداث فيلم كيرة والجن عن فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر ودور المقاومة آنذاك، وذلك من خلال شخصيتي «أحمد كيرة» و«عبدالقادر الجن»، وجسد دوريهما كريم عبد العزيز وأحمد عز على الترتيب، حيث دارت أحداثه في أجواء من الأكشن الممزوجة بالتشويق والإثارة.

وشارك في بطولة «كيرة والجن» هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، أحمد كمال، سلوى محمد علي، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، لارا إسكندر، أحمد عبدالله محمود، علي قاسم، ياسين أمير، رزان جمال وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

- «نادي الرجال السري»

يُعد الفيلم الثاني، في قائمة الأفلام، هو الفيلم الكوميدي «نادي الرجال السري»، الذي عُرض عام 2019، حيث حقق 59.9 مليون جنيهًا في شباك التذاكر، إذ حظى بردود فعل جماهيرية طوال فترة عرضه.

شارك في بطولة الفيلم، كلّ من غادة عادل، وماجد الكدواني، ونسرين طافش، وبيومي فؤاد، ودينا فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

- «الفيل الأرزق» بجزأيه

ويُعد فيلم الفيل الأزرق بجزأيه الأول والثاني، من أضخم وأهم الأعمال الإنتاجية التي عُرضت في السنوات الأخيرة، حيث حقق ردود فعل ضخمة على المستوي الجماهيري والنقدي، كما خرجت مطالبات بتقديم جزءً ثالثًا منه، وهو الأمر الذي استجابت له الشركة الإنتاجية، وجارٍ التحضير له حاليًا.

وحقق الجزء الأول من فيلم «الفيل الأزرق» الذي عُرض في السينمات عام 2014، 31.3 مليون جنيهًا، في حصد الجزء الثاني منه، 103.6 مليون جنيهًا.