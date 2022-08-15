إيرادات فيلم كيرة والجن في دور العرض تتخطى 500 ألف جنيه أمس الأحد

حقق فيلم كيرة والجن نجاحًا كبيرة على مدار الأيام الماضية منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، إذ شهد الفيلم إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وإشادات واسعة منهم، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

إيرادات فيلم كيرة والجن

وتمكن فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد والفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من حصد 509 آلاف 630 جنيهًا أمس في شباك تذاكر دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية طرحه في السينمات 104 ملايين و683 ألفًا و812 جنيهًا، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

أحداث فيلم كيرة والجن

تدور أحداث فيلم كيرة والجن في فترة الاحتلال الإنجليزي، ودور المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز دور عبد القادر كيرة الطبيب الذي توفي والده بسبب ظلم الاحتلال فيبدأ في مهاجمتهم، أما أحمد عز يجسد دور عبد الحي الجن، الذي يبدأ حياته في صف الإنجليز حتى وفاة والده على يديهم فينضم للمقاومة الشعبية.

أبطال فيلم كيرة والجن

يضم فيلم كيرة والجن العديد من الفنانين وهم: كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، ورزان جمال، ومحمد عبدالعظيم، وأحمد مالك، وأحمد كمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أفلام دور العرض السينمائية

ويتنافس في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الحالية، 3 أفلام أخرى بجانب كيرة والجن، وهي فيلم «تسليم أهالي» للفنانة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، ودلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وفيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، وهنا الزاهد، وفيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام.