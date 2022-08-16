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مصر تعزي السودان في ضحايا الفيضانات: نثق في قدرة الأشقاء على تجاوز الأزمة

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محمد حسن عامر
02:07 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات من المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.

فيضانات السودان

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في مُصابه الأليم، وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على تجاوز تلك الأزمة.

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