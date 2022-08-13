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أحمد الخطيب

البرلمان العربي يعزي السودان في ضحايا الفيضانات والسيول

كتب:

ولاء نعمة الله
07:41 م | السبت 13 أغسطس 2022
شعار البرلمان العربي

شعار البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي، تضامنه مع السودان جراء الفيضانات والسيول التي تعرض لها وأودت بحياة قرابة 51 شخصا، إلى جانب تضرر مئات المنازل .

ودعا البرلمان العربي، الدول العربية إلى دعم السودان في هذه المرحلة الحرجة، وتوفير كل ما هو ضروري له من معدات وأجهزة ومواد بناء ومستلزمات طبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وأعرب البرلمان العربي، عن استعداده لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه الفترة الدقيقة، للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل، بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.

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بقلم ولاء نعمة الله