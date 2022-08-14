سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 14-8-2022 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا في الأسعار منذ بداية الأسبوع، ما جعل عمليات البحث ترتفع حول سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر شعبية وانتشارًا في مصر، فضلا عن باقي الأعيرة المختلفة.

ويشهد سعر الذهب اليومي استقرارا ملحوظا في أسواق المال بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية وأسواق المال، وسط انتظار المستثمرين لبداية التداول غدًا الإثنين، لتحديد اتجاه مؤشرات المعدن النفيس في أسواق المال.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، بمحلات الصاغة أو داخل أسواق المال العالمية اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس، والذي شهد تذبذبا واضحا في الأسعار بأسواق المال، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1.206 جنيه للبيع، و1.215 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1105 جنيهًا للبيع، و1147 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 904 جنيهات للبيع، و911 جنيها كشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم، نحو 8400 جنيه للشراء، 8405 جنيهات للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم، بين 1.205.000 جنيه لعمليات البيع، و1.204.857 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو1,111 جنيه، بما يعادل 58.04 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم نحو 833.32 جنيه، بما يعادل 43.53 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم قيمة 972.54 جنيه، أي ما يعادل 50.78 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 7,778 جنيه، بما يعادل 406.28 دولار.