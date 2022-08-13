سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم السبت 13 أغسطس 2022

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة المختلفة، في نهاية تعاملات اليوم السبت 13 أغسطس في محلات الصاغة، ما يجعل عمليات البحث ترتفع عن سعر الذهب اليوم في مصر ومحلات الصاغة بعد إعلان شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، وصول سعر الأوقية عند 1802 دولار في البورصات العالمية وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة وأسعار الذهب اليوم، وفق المعلن من شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة من الغرفة التجارية بالقاهرة، الذي جاء على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم ليصبح 1065 جنيهًا، بينما صباح اليوم كان 1050 جنيهًا بفارق 15 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1217 جنيهًا في نهاية اليوم، مقابل 1200 جنيه صباح اليوم بفارق سعر 17 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 في السوق المحلية نحو 912.8 جنيه بنهاية التعاملات مقابل 900 جنيه صباح اليوم، بفارق 12.8 جنيه في الجرام.

أما سعر عيار 14 فسجل في البازرات والفنادق الكبرى نحو 712 جنيهًا للجرام، مقابل 702 جنيه صباح اليوم بفارق 10 جنيهات، أما سعر الجنيه الذهب كسب نحو 120 جنيهًا، ليسجل 8520 جنيهًا بينما صباح اليوم كان 8400 جنيه، مع العلم أن تلك الأسعار يضاف إليها المصنعية التي تختلف من مكان لآخر، فضلا عن الدمغات والضريبة التي تتحدد حسب العيار.

أسعار الذهب في سوق المال

لكن بسبب إغلاق أسواق المال للراحة الأسبوعية، استقرت أسعار الذهب في المؤشرات العالمية عند نفس القيمة منذ الجمعة الماضية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو1111 جنيهًا، بما يعادل 58.04 دولار، وعيار 18 نحو 833.32 جنيه، بما يعادل 43.53 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التداول بالبورصات العالمية 555.54 جنيه، أي ما يعادل 29.02 دولار، بينما الجنيه الذهب استقر عند 7778 جنيهًا، بما يعادل 406.28 دولار.