ضبط 300 كيلو دواجن دون ترخيص و20 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر

شنّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القليوبية – الشرقية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط مبيدات آفات حشرية مجهولة المصدر

وفي مجال الأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية، جرى ضبط مصنعين لإنتاج الأعلاف الحيوانية وتعبئة المبيدات الحشرية عشوائيان ودون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت 46٫4 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع - 32٫5 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية مصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركة وهمية معدة للتداول، 24 طن مواد خام سائلة مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع المبيدات الحشرية المغشوشة والمقلدة، 4٫35 طن منتج نهائي لمبيدات آفات حشرية مواد مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأة ومعدة للتداول.

ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية دون ترخيص

كما جرى ضبط مصنع عشوائي لتعبئة وتداول المواد الغذائية دون ترخيص، مجزر لتداول لحوم الدواجن دون ترخيص، بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت 20 طن مواد خام مجهولة المصدر «سكر – زيت طعام» تستخدم في التعبئة، 8 أطنان منتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لعدة شركات معدة للتداول، 300 كيلو جرام لحوم دواجن مغلفة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية.

وجرى ضبط مصنع عشوائي لتصنيع وتعبئة المنظفات المنزلية دون ترخيص، مخزن عشوائي لتداول المواد الكيمياوية دون ترخيص، بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت 2٫4 طن مواد خام سائلة مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع، 3260 عبوة منتج نهائي لمنظفات منزلية مصنعة من مواد مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية ومعدة للتداول، 19٫75 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركة وهمية ومعدة للتداول.

وفي مجال الطب البيطري، جرى ضبط محلين للجزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 74 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.