بدء الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شيماء جمال بالاشتراك مع صديقه، ودفن جثتها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

ووصل المتهمان من محبسهما إلى جلسة محاكمتهما، وتمّ إيداعهما داخل قفص الاتهام لحين بدء رابع جلساتهما، التي ستشهد مرافعة دفاع المتهم الثاني في القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

تسجيل حضور دفاع المتهمين والمجني عليها

وبدأت جلسة محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال، بصعود «حاجب المحكمة» للمنصة معلنًا بدء الجلسة «محكمة»، واعتلاء المستشار محمد حسين عبدالتواب المنصة، وسجل أمين السر أشرف صلاح، حضور المتهمين داخل دفتره، فضلًا عن تسجيل المحاميين الحاضرين مع المتهمين والمجني عليها.

وبدأ محامي المتهم الثاني مرافعته عن موكله، الذي يُنكر اشتراكه مع الأول في ارتكاب جريمة قتل المجني عليها شيماء جمال.

خطط التخلص من شيماء جمال

وفي شهر أبريل من العام الجاري، كانت خطة التخلص من المجني عليها شيماء جمال قد اكتملت في ذهن المتهمين، ولكن بعد التفكير بروية وهدوء طرح المتهم الأول فكرة أن تصدمها سيارة مسرعة أو يقتلها أحد الأشخاص بعيار ناري ويدعي أنه خرج بالخطأ، ولكن سرعان ما تمّ استبعاد هاتين الفكرتين، ولكن في بداية شهر يوليو الماضي استقر المتهمان على استئجار إحدى المزارع النائية عن الأعين للتخلص منها، وأعدا لذلك أدوات الحفر والمادة الحارقة لتشويه معالم جثتها بعد قتلها، ثم دفنها في حفرة كانا قد أعداها لها.