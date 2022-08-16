استمرار ارتفاع الرطوبة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس خلال 72 ساعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانات بشأن توقعات حالة الطقس، خلال الـ3 أيام المقبلة، بداية من الأربعاء الموافق 17 أغسطس وحتى الجمعة الموافق 19 من الشهر ذاته.

ويستمر ارتفاع نسب الرطوبة، وفق خبراء الأرصاد خلال تلك الفترة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات مئوية، بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد.

ومن المتوقع وجود شبورة مائية صباحا حتى الساعة السادسة، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 17 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.