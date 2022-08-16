بالصور..«أنت الحياة» ترسم الفرحة على وجوه الأهالي والأطفال بالفيوم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن انطلاق أول أيام مبادرة" أنت الحياة" بمحافظة الفيوم، بقرية قلهانة، الذي شهد العديد من الفاعليات والورش بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان، والجامعة البريطانية.

فاعليات مباردة أنت الحياة في كل المجالات

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، في بيان لها عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أولى فاعليات المباردة ضمت عددا من الأنشطة في كافة المجالات الاجتماعية واثقافية والنفسية، إذ تم عمل ملتقى التوظيف لتوفير فرص عمل تحت أشراف وزارة الشباب والرياضة، بالأضافة ألى ورش عمل، وتوفير قافلة طبية في كل التخصصات للكشف عن المواطنين بالمجان.

وحدثت الفاعليات تحت إشراف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والوفد المرافق له، كما قدمت الفاعلية عدد من الخدمات مثل استخراج الرقم القومي مجاناً للسيدات، وعدد من الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة، والتوعية بمجابهة العنف ضد المرأة.

إطلاق مسرح حياة كريمة في أولى نسخه

وتمت فعاليات اليوم بحضور آية عم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومنسقي ومتطوعي المؤسسة بمحافظة الفيوم، وشملت الفاعلية عددا من الأنشطة للأطفال وإطلاق مسرح حياة كريمة في أولى نسخه، بالأضافة إلى الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية التي تمت بالتعاون بين أفراد مؤسسة حياة كريمة والأهالي وألاطفال.

ومن المقرر أن تستمر الفاعلية لمدة 6 أيام خلال الفترة من 15 إلى 20أغسطس الجاري، في محافظة الفيوم، تحديدا قرية قلهانة.