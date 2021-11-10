تفاصيل استخراج الأهالي جثة عامل من غرفة صرف صحي بالصف: كنا هنموت

قال محمود عاطف، أحد سكان قرية المنشي، التابعة لمركز الصف، جنوبي محافظة الجيزة، إن الأهالي عانوا كثيرا في استخراج جثة أحد عمال الصرف الصحي، الذي انهار عليه الجرف أثناء أعمال الحفر: «وقتها كانت الساعة 1 الظهر أثناء سير العامل على سقالة خشبية أعلى الحفرة، فسقطت بيه، وكان برفقة شقيقه الأصغر، وكانوا شغالين مع بعض، والأهالي تمكنوا من إنقاذ شقيقه قبل أن يسقط هو الآخر في الحفرة».

شاهد العيان: كنا هنموت وإحنا بنخرجه

وأضاف عاطف، في تصريحات لـ«الوطن»: «العامل وشقيقه من أبناء محافظة سوهاج، وجاءا لقرية المنشي، لبدء أعمال الحفر منذ أول أمس، والعامل يُدعى حسان ويبلغ من العمر 27 عامًا متزوج جديد، ولديه طفل صغير، أول مرة تحصل عندنا في القرية الحادثة بالبشاعة دي، كانت مأساة الكل في القرية كانت في حالة فزع وخوف وقت انتشال الجثة، لأن أحد المشاركين في انتشال الجثة من أهل القرية كان هيموت لولا أن تم إنقاذه».

بداية الحادث

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد للمقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانهيار بيارة صرف صحي على عاملين بقرية المنشي بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بقوات الإنقاذ البري والدفاع المدني، وتبين أنه أثناء قيام عاملين بحفر بيارة صرف صحي، انهارت عليهما، وتمكنت القوات من إنقاذ أحدهما، مصابا، وجرى نقله إلى المستشفى، في حين تمكنت القوات من انتشال جثة المتوفى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات ولا تزال مستمرة.