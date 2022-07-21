استخراج سيخ حديدي اخترق جسد عامل في جامعي طنطا

تمكن فريق طبي بمستشفى جامعة طنطا، في محافظة الغربية، من استخراج سيخ حديدي من جسم عامل في إحدى شركات المقاولات، اختراق جسمه من جهة اليمين بين الكتف والراس، إثر سقوطه عليه أثناء عمله.

مستشفى طوارئ طنطا يستقبل المريض

استقبل مستشفى الطوارئ الجامعي، في وقت سابق مساء أمس الأربعاء، المصاب ويُدعى «صبري أحمد فرحات»، 54 سنة، عامل بإحدى شركات المقاولات، مقيم بقرية «كفر الصارم»، بدائرة مركز سمنود، في محافظة الغربية، 54 سنة، عامل بإحدى شركات شركة المقاولات، مصاباً بسيخ حديدي اخترق جسمه من جهة اليمين بين الكتف والرأس.

على الفور، تم إبلاغ الدكتور محمد حنتيرة، القائم بعمل عميد كلية الطب والمشرف على مستشفيى طنطا الجامعي، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعي بالحادث، وضرورة عمل عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته، وتم الاستعانة بقوات الحماية المدنية، من أجل قص السيخ الحديدي، وتجهيز المصاب حتى يتمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية عاجلة له.

تشكيل فريق طبي لاستخراج السيخ الحديدي

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أنه على الفور أمر بتشكيل فريق طبي متكامل من كافة التخصصات، برئاسة الدكتور أحمد السقا، مدير مستشفى الطوارئ، لاستخراج السيخ الحديدي من جسد المصاب، وتوفير الرعاية اللازمة، وتم دخوله غرفة العمليات واستخراج السيخ من جسده.

وأوضح رئيس جامعة طنطا نجاح الفريق الطبي في استخراج السيخ الحديدي من جسد العامل بعد نحو 5 ساعات، وتلقى الرعاية الصحية الكاملة، وحاليا حالته الصحية مستقرة، وحاليا متواجد عناية التخدير الدور الخامس مستشفى الطوارئ، وان كافة مستشفيات طنطا الجامعية تتوفر فيها كافة التجهيزات الطبية لاستقبال الحالات الطارئة، وأن الجامعة نجحت في إجراء عمليات دقيقة، موجهاً الشكر إلى الطاقم الطبي بمستشفيات طنطا الجامعية، على الجهد المبذول في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.