إحالة 261 موظفا بالمنشآت الحكومية في البحيرة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة، حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية بمدينة كفرالدوار، أسفرت عن إحالة 261 موظفا للتحقيق لتركهم العمل دون أسباب قانونية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة على المنشآت الحكومية.

وشملت الحملة المرور على مستشفيات كفر الدوار المركزي والعام والإدارة الصحية والوحدات المحلية بقرى زهرة ومنشأة بولين ومكتب تموين زهرة ومكتب الشئون الاجتماعية بزهرة والجمعية الزراعية بزهرة ووحدات طب الأسرة بقرى زهرة والجمعية الزراعية بالعالي.

وأسفرت الحملات عن رصد 53 حالة ترك عمل بدون سند قانوني، كما تم ضبط 108 حالات غياب بدون سند قانوني.

حملة رقابية مكبرة في كوم حمادة

كما شهد مركز ومدينة كوم حمادة، في وقت سابق، تنفيد حملة رقابية مكبرة على المنشآت الصحية للوقوف على مدى الالتزام بأوقات العمل، وأسفرت عن إحالة 5 عمال للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.

حملات في شبراخيت

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت حملة رقابية علي عددا من المستشفيات والوحدات الصحية أسفرت عن إحالة 7 عاملين للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

إحالة 6 عاملين للتحقيق في كفر الدوار

وفي السياق ذاته، شهد مركز كفر الدوار حملة رقابية، أسفرت عن إحالة 6 عاملين للتحقيق، لتركهم العمل دون سند قانوني.