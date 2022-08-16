الرئيس السيسي يهنئ مؤسسة الجامعات الكندية بتخريج أول دفعة في مصر

نقل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والموصلات، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر بمناسبة تخريج أول دفعة من طلاب فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة، باعتباره أول فرع للجامعات الأجنبية في مصر.

«الأمير إدوارد» أول جامعة أجنبية بمصر

أشار إلى إلى أنه لولا عزيمة واصرار هذه المؤسسة ما كان يمكن أن يقام هذا الصرح التعليمي المتميز، مؤكدا أن مصر قد حصدت ثمار أول جامعة أجنبية على أرضها وهي جامعة الأمير إدوارد الكندية، التي تعد إحدى الجامعات الأجنبية التي تستضيفها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير، أن ما تم إنجازه يعُد أحد ملامح «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية، مؤكدًا تكاتف وتعاون مختلف مؤسسات الدولة، لإنشاء هذا الفرع وأداء رسالته التعليمية وتأهيل الخريجين، لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل.

وتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي الذي سمح له بالمشاركة في بناء هذا الصرح، في الوقت الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة الهندسية، قبل أن يصبح وزيرًا للنقل، وأن الرئيس كان قد طلب حينئذ الانتهاء من المشروع، خلال سنة واحدة فقط.

تخريج أول دفعة في مصر

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعالية تخريج الدفعة الأولى، التي أقامتها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرعي جامعتي جزيرة الأمير إدوارد ورايرسون بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وناتالي جيمسون وزيرة التعليم والتعلم المُستمر لمقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، والدكتور جريج كيف رئيس الجامعة الأم في كندا، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الكندية، ونُخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية.