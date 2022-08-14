الجامعات الكندية في مصر تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من فرع العاصمة الإدارية

احتفلت مؤسسة الجامعات الكندية في مصر المستضيفة لفرعي جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتخرج الدفعة الأولى من جامعة الأمير ادوارد (upei) والتى تعد أول فرع للجامعات الأجنبية في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزيرة التعليم والتعلم المستمر لمقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، ناتالي جيمسون، والسفير الكندي في مصر، لوي دوما، والدكتور مجدي القاضي رئيس مؤسسة الجامعات الكندية، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية.

وزير النقل: طالبت الجامعة بتأسيس كلية أو قسم متخصص في هندسة النقل

وقال وزير النقل والمواصلات كامل الوزير في كلمته خلال الاحتفالية - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرسل الشكر لمجلس إدارة مؤسسة الجامعات الكندية بقيادة الدكتور مجدى القاضي على جهوده وجديته في تأسيس الجامعة بعد عام واحد من البدء في تنفيذها عام 2017، وتخريج أول دفعة في عام 2022.

وتابع قائلا، إنه طالب من إدارة الجامعة الكندية بتأسيس كلية أو قسم الهندسة النقل التى سيتم إنشاؤها العام المقبل، مقدما التحية لكل الخريجين والقائمين على جامعة الأمير إدوارد ومؤسسة الجامعات الكندية.

رئيس مؤسسة الجامعات الكندية: حريصون على دعم رؤية مصر 2030 بتأسيس فروع للجامعات الأجنبية في مصر

من جانبه، أكد الدكتور مجدى القاضي رئيس مؤسسة الجامعات الكندية، أن العمل الجاد هو السبب في تحقيق كل نجاح، وأننا كنا حريصين على دعم رؤية مصر 2030 بتأسيس فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وقدم الوعود للرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس الجامعة في عام واحد مع توفير أفضل الخدمات والمصادر لتقديم بيئة تعليمية مناسبة، ووعدنا أولياء الأمور بتسليح أبنائهم بالعلم والمعرفة، إلى جانب دعم المجتمع المصري في مجال تشجيع المرأة والاستقامة.

وأضاف أنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، حيث قدمنا الوعد له بحضور وزير النقل كامل وزير والذي كان وقتها رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذين قدموا كل الدعم في تأسيس الجامعة في عام واحد.

كما قدم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الذي كان له دور بارز ومهم في مساندة الجامعة أثناء توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد القاضي بالدور المهم لكل فريق العمل بالجامعة لجهودهم المخلصة في تحقيق كل هذه النجاحات التى نشاهدها الآن.