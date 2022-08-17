تفاصيل حساب ALEX DAILY من بنك الإسكندرية.. بعائد 9%؜ يضاف يوميا

تحرص البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، على تقديم منتجاتها المختلفة والجديدة للعملاء في ظل الإقبال الشديد على التعامل مع البنوك والرغبة في الاستفادة وتحقيق الأرباح المضمونة من خلال الأوعية الادخار البنكية، مثل الحسابات البنكية بأنواعها وغيرها من المنتجات الأخرى داخل البنوك.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، تفاصيل الحساب الجاري ALEX DAILY من بنك الإسكندرية.

مميزات الحساب الجاري أليكس اليومي من بنك الإسكندرية:

- حساب جاري ذو عائد يومي: العائد يحتسب ويصرف يوميًا.

- عائد تنافسي: عائد شرائح مرتفع.

- دفتر شيكات: إمكانية إصدار دفتر شيكات.

- حساب جارٍ بعائد يومي تنافسي.

- يحتسب العائد ويصرف يوميا لحساب العميل بدء من رصيد 5 ملايين جنيه.

- مصاريف فتح الحساب: مجانًا

- مصاريف التشغيل: مجانًا

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 5 ملايين جنيه.

ويأتي موعد اجتماع البنك المركزي المصري، ليكون يوم الخميس المقبل الموافق لـ 18 أغسطس، ويعد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على مدار العام الجاري 2022 وفقا للأجندة الرسمية المعلنة للبنك بعد أن عقدت اللجنة 4 اجتماعات منذ يناير 2022 وسط توقعات تميل إلى رفع اللجنة أسعار الفائدة بنحو 1%.