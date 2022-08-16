قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل شهادات الادخار من بنك الإسكندرية

يترقب المواطنون والعاملون في القطاع المصرفي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، المقرر عقده في 18 أغسطس الجاري، للنظر في أسعار الفائدة، وسط عمليات بحث مكثفة من المواطنين عن شهادات الادخار في البنوك.

تفاصيل شهادات بنك الإسكندرية

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادات بنك الإسكندرية قبل اجتماع البنك المركزي المصري في 18 أغسطس الجاري.

1- شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير من بنك الإسكندرية:

- عائد متغير تنافسي: عائد متغير 13.5%.

- دورية صرف العائد: يضاف العائد شهريا.

- الحصول على تمويل وتسهيلات: إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.

- مدة الشهادة: خطة ادخار لمدة تصل إلى 3.5 سنوات بسعر عائد تنافسي.

- الحد الأدني لربط الشهادة: 1000 جنيه مصري.

2 - شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت من بنك الإسكندرية:

- عائد ثابت وفقا لمدة الشهادة ودوريات صرف العائد المختلفة

- حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد: حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة.

- متوفرة بمختلف العملات: متوفرة بالجنيه المصري والدولار الامريكي واليورو.

- الحصول على تمويل وتسهيلات: إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل يصل لـ 90% من قيمة الشهادة.

خطة ادخار لمدة تصل إلى 3 - 5 سنوات

- مدة الشهادة: خطة ادخار لمدة تصل إلى 3 - 5 سنوات.

- الحد الأدني لربط الشهادة: 1000 أو 5000 أو 10000 جنيه مصري ومضاعفتها.

3- شهادة اليكس برايم ذات العائد المتغير من بنك الإسكندرية:

- عائد ثابت وفقا لمدة الشهادة ودوريات صرف العائد المختلفة.

- حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد: حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة.

- للعميل حرية الاختيار من بين عائد شهري أو ربع سنوي.

- متوفرة بمختلف العملات: متوفرة بالجنيه المصري والدولار الامريكي واليورو.

- الحصول على تمويل وتسهيلات: امكانية الحصول على تمويل أو تسهيل يصل لـ 90%من قيمة الشهادة.

- مدة الشهادة: خطة ادخار لمدة تصل إلى 3 - 5 سنوات.

- الحد الأدني لربط الشهادة: 1000 جنيه مصري أو 100 دولار أمريكي ومضاعفتها.