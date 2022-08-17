6 مؤتمرات دولية لمستلزمات المطاعم والفنادق تستضيفها مصر.. اعرف موعدها

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار ستقوم برعاية المعرض الدولى الـ 42 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية (Hace -Hotel EXPO) والذى سيقام فى الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر،لافتا إلى أن الهيئة ستشارك بجناح مميز بهذا المعرض .

6 معارض دولية متخصصة

وأضاف خلال الكتاب الدورى رقم (29) لسنة 2022 والذى تم تعميمه على كافة المطاعم والمنشآت السياحية مساء أمس أن المعرض فى دورته الـ 42 سيكون مكون من 6 معارض دولية متخصصة وهى :

-المعرض الدولى لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية .

- المعرض الدولى للمخابز والحلوانى والآيس كريم .

- المعرض الدولى لتأثيث الفنادق .

- المعرض الدولى للأغذية والمشروبات .

- المعرض الدولى لمعدات النظافة .

- معرض مستلزمات الكافية والشاى والقهوة .

الفاتورة الإلكترونية

وفى سياق متصل طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية من كافة أعضائها ضرورة تقديم الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت والمطاعم التى تستورد بعض مستلزماتها من الخارج إلى وزارة السياحة والآثار لتقوم بتقديمها إلى الجمارك حيث أنه بدء العمل بآليات التسجيل الإلكترونى المسبق (ACI) بشكل إلزامى بداية من شهر يوليو الماضى .

وأوضحت الغرفة أن الإدارة العامة للإحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية التابعة لوزارة المالية وبالإشارة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة ،ولقرارات وزير المالية رقم 222 ورقم 38 لسنة 2021 بشآن آليات التسجيل الإلكترونى المسبق (ACI) للشحنات الواردة بالشحن البرى أو الجوى فإنه يلزم تقديم فاتورة إلكترونية للجمارك بما تم إستيراده .

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثارشددت فى خطابها لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أمس على ضرورة إستمرار المنشآت السياحية فى حملات التطهير والتعقيم وتطعيم كافة العاملين ضد فيروس كورونا المستجد والتأكيد على أهمية اللقاحات لمختلف الأمراض المستهدفة .