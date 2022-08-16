السياحة: منع أي جهة من التعامل مع الفنادق والمطاعم إلا من خلال الوزارة

أرسلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والآثار، خطابًا إلى أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، شددت خلاله على ضرورة عدم قيام أي جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية المصرية إلا من خلال وزارة السياحة والآثار.

الكتاب الدوري لمجلس الوزراء

وقالت «شلبي»، خلال الخطاب الذى تم إرساله، إنه وفقا للكتاب الدوري الصادر من أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 26 يوليو الماضي والموجه لكافة الوزارات والمحافظات ورؤساء الهيئات والأجهزة المعنية بخصوص القرار الصادر من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التأكيد على كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالالتزام بأحكام المادتين 3 و20 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية وضرورة تفعيل باقي أحكام القانون المذكور والقرار السابق للجنة الوزارية للسياحة فإنه لا يجوز قيام أي جهة بالتعامل مباشرة مع الفنادق أو المطاعم والمنشآت الوزارية إلا من خلال وزارة السياحة .

التعامل مع الفنادق والمطاعم من خلال وزارة السياحة

ومن جهتها، أرسلت هالة الخطيب مدير عام الاتحاد المصري للغرف السياحية خطابًا إلى غرفتي المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية وذلك لإخطار كافة المنشآت التابعة للغرفتين بعدم قيام أي جهة بالتعامل مع المنشآت السياحية والفندقية إلا من خلال وزارة السياحة.

وعممت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري على جميع أعضائها كتابًا دوريًا حمل رقم 28 لسنة 2022 وذلك بخصوص تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 وبأحكام المادتين 3 و20 من القانون واللتان تنصان على حظر قيام أي جهة بالتعامل مع المنشآت والمطاعم السياحية إلا من خلال وزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية والفندقية رقم 8 لسنة 2022 لم تصدر حتى الآن حيث ما زالت المشاورات تتم داخل الغرفتين بخصوص تلك اللائحة والتي من المنتظر أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة.