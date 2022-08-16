«الصحة العالمية» تدعو لطرح أسماء بديلة لجدري القرود: تخفيف الوصمة

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى طرح أسماء جديدة لفيروس جدري القرود، وذلك فى محاولة لتخفيف الوصمة التي ترتبط مع الاسم الحالي للفيروس المعروف بسرعة انتشاره بين البشر.

طرح اسم جديد لفيروس جدري القرود

وصرحت المتحدثة باسم المنظمة، فاضلة شعيب، في بيان صحفي في مدينة جنيف بسويسرا، بأنه جرى إعطاء مرض فيروس جدري القرود اسمه الحالي في فترة ما قبل الممارسات الحالية السليمة في تسمية الأمراض.

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، قالت «شعيب»، إنه من الضروري إيجاد اسم جديد بديل ولا يكون وصمة، معربة عن أن مجال الاستشارات مفتوح حاليا لجميع الراغبين بطرح اسم جديد لفيروس جدري القرود، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني تابع لمنظمة الصحة العالمية https://icd.who.int/dev11.

وحذر علماء الفيروسات، من أن الاسم الحالي لفيروس جدري القرود قد يشكل وصمة للقرود التي تلعب دورا صغيرا في انتشاره من جهة، ولقارة إفريقيا من جهة أخرى، التي ترتبط بها هذه الحيوانات فى الغالب.

كما أعربت المنظمة، فى وقت سابق، عن قلقها الشديد حيال اسم الفيروس الذي ظهر على الساحة العالمية في شهر مايو الماضي، ما دفع بعض الأشخاص للهجوم على القرود فى البرازيل، على خلفية الخوف من الفيروس.

وأعلنت المنظمة، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس جدري القرود في العالم إلى أكثر من 32 ألف إصابة فى 80 دولة

أول ظهور لفيروس جدري القرود فى العالم

يذكر أن مصطلح جدري القرود اُستخدم بعد رصد إصابة بعض القرود بالفيروس عام 1958، في مختبر بدولة الدنمارك، كما اكتشف الخبراء إصابة بعض الأنواع الأخرى من الحيوانات، مثل القوارض، وسُجلت أول إصابة بشرية بالفيروس عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.