للباعة وأصحاب المحال.. تعرف على كيفية استرداد مضبوطات إشغالات الطريق

تواصل الوحدات المحلية داخل المحافظات تقديم خدماتها للمواطنين، ومن تلك الخدمات المتعلقة بإشغالات الطريق ما يتعلق بسداد مخالفات الإشغال واسترداد المضبوطات المصادرة بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن، وأشار تقرير عن محافظة القاهرة عن كيفية الحصول على تلك الخدمات وهذا يهم قطاع كبير من الباعة وأصحاب المحلات ما يلى..

طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق

- يتقدم المواطن بكتابة الطلب النموذج المعد لذلك المتضمن معرفة نوع المخالفة و الرقم والتاريخ وقيمة المخالفة وتاريخ السداد

-الاطلاع على القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات اشغال طريق بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، وتلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بالنموذج من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة هى قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها وإخطار بمحضر المخالفة أو صورة منه .

طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

يتقدم صاحب المضبوطات بطلب للحى بشأن التعلقات التى تم التحفظ عليها بمخازن الحى عن طريق شرطة المرافق خلال الحملة

- الالتزام بعد اشغال الطريق العام مرة أخرى .

- توقيع الموظف المختص من الحى على ايصال بشأن طلب استرداد مضبوطات اشغالات الطريق العام مستوفى متطلبات الحصول على الخدمة من المستندات والرسوم .

المستندات المطلوبة

- صورة المحضر مع بيان المضبوطات المتحفظ عليها

-صورة اثبات الشخصية والأصل للإطلاع

- مستند ما يفيد ملكية المضبوطات ان وجد

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة

- تلتزم كل وحدة محلية بالاعلان داخل لوحة الاعلانات عن الرسوم المطلوبة لأداء تلك الخدمة والمصروفات الإدارية لكل نوع من أنواع المضبوطات وفقا لما ورد فى القانون رقم 140 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 وما طرأ عليها من تعديلات .