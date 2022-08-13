القاهرة: تحديث بيانات أهالي «الطيبي 2» شرط الحصول على بدل الإيجار

ناشد حي السيدة زينب بالقاهرة، المواطنين من منطقة «الطيبي 2»، والمقرر صرف قيمة إيجارية لهم لحين تنفيذ مشروع الإسكان وتسكينهم مرة أخرى بالمنطقة، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي لتحديث البيانات الخاصة بهم، لصرف الدفعة الثانية المستحقة عن القيمة الإيجارية، وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري.

القضاء على العشوائيات

وأكدت محافظة القاهرة في تقريرها، أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير «حياة كريمة» للمواطنين، من خلال إطلاق النسخة الثانية من مشروع روضة السيدة - تل العقارب سابقا - بنطاق حي السيدة زينب، وهي الطيبي 2، لتغيير حياة المواطنين للأفضل.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا العمل على إقامة مشروع «الطيبي 2» بعد إزالة المباني العشوائية، من أجل تغيير حياة أكثر من 300 أسرة كانوا يسكنون تلك المنطقة العشوائية، حيث يتم حاليا بناء 9 عمارات تضم 572 وحدة سكنية على مساحة 10 أفدنة، إضافة إلى إنشاء وحدات إدارية وتجارية وخدمات.

التفتيش على رخص المحلات

من ناحية أخرى، قام حي السيدة زينب برئاسة اللواء دكتورحاتم الهيدبي، رئيس الحي، بحملة لمتابعة التفتيش على رخص المحلات بمشاركة شرطة المرافق ومهندسي الحي ومسؤول الغلق بإدارة المحلات، ما أسفر عن غلق وتشميع 3 محلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالغلق والتشميع وتحرير محاضر للمخالفين.

وأهاب حي السيدة زينب بأصحاب الأنشطة التجارية، سرعة التوجه للحي لسداد المتأخرات المالية، وتوفيق أوضاع جميع الأنشطة.