مصدر: إخلاء دار «بسمة» للإيواء بالشرقية بعد رصد مخالفات بـ2 مليون جنيه

قال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية، إنه يجرى إخلاء جميع النزلاء من دار «بسمة» للإيواء في الزقازيق، وذلك بعد رصد مخالفات مالية تقدر بنحو 2 مليون جنيه، ومخالفات أخرى تتعلق برعاية النزلاء.

إخلاء دار «بسمة» من النزلاء

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، إنه تم إخلاء نحو 70 نزيل ونزيلة من دار بسمة للأيواء ونقلهم إلى موسسة "معا انسان" في القاهرة، وسيتم إخلاء 103 آخرين من النزلاء ونقلهم إلى مبنى تابع لجمعية الهلال الأحمر.

وأشار ألى أن هذه الإجراءات جاءت من أجل تقديم أفضل رعاية للنزلاء، ورفع كفاءة مبنى دار «بسمة» على مدار 3 أو 4 أشهر مقبلة.

رصد مخالفات داخل دار «بسمة»

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها موظفين من مديرية التضامن الاجتماعي والمديرية المالية وموظفين بالديوان العام بالمحافظة، للتحقيق في اتهامات وُجهت للمسؤولين والموظفين بالدار بشأن ارتكاب عدة مخالفات مالية وادارية ومعنوية بحق النزلاء.

وتمكنت اللجنة من رصد مخالفات مالية في دار «بسمة» تجاوزت 2 مليون جنيه، كما تبين ارتكاب العديد من المخالفات بحق النزلاء، ومنها عدم الرعاية الصحية، وسوء جودة الأطعمة والمشروبات، وعدم الاهتمام بنطافة المكان وغيرها إعداد مذكرة بهذه الوقائع، ورفع تقرير لمحافظ الشرقية ووزارة التضامن.

إحالة موظفين للتحقيق

وبناء على تقرير اللجنة أصدرت التضامن قرارا بإحالة رئيس مجلس إدارة دار «بسمة» الخيرية للإيواء، والتابعة لها دار «الأمل» لرعاية الكبار، ووعدد من الموظفين بالدار، إلى النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة إليهم.