«محلية النواب»: مخالفات البناء والأحوزة العمرانية ملفات مهمة على مائدة «آمنة»

ملفات مهمة في انتظار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الجديد، الذي شغل منصب محافظ البحيرة قبل توليه المنصب الجديد، وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء، ومواجهة التعدي على الأرض الزراعية، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بإزالة العقبات التي تعترض خطوات التطبيق.

تراخيص المنشآت الصناعية والأبنية السكنية ودور العبادة

بدوره، رحب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتكليف اللواء هشام آمنة بمهام وزارة التنمية المحلية، قائلا إنّ هناك العديد من مسؤوليات وزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها ملف تراخيص المنشآت الصناعية والأبنية السكنية ودور العبادة، وكيفية تحقيق اشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدني، وكيفية تسهيل التعامل مع أي عارض ينتاب هذه المنشآت.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»، أنّ ملف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل وخارج الأحوزة العمرانية وكردونات المباني، من أهم الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة، متابعا أنّ المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انفراجة حقيقية في التعامل مع الملف، ومراعاة الأراضي الراقية بين الكتل السكانية «المتخللات» التي يجب أن يكون لها حلول حتى لا يُضطر المواطن للجوء للبناء المخالف.

منظومة تدوير المخلفات

وأشار النائب عمرو درويش، إلى وجود عدد من الملفات تحتاج إلى مراجعة، وبينها ملف القمامة وكذلك منظومة تدوير المخلفات والتي يجب ان تسارع المحافظات في الانتهاء منها لتخفيف الضغوط على الشوارع والمحاور الرئيسية وداخل الكتل السكانية وخلق بيئة نظيفة تليق بحياة المواطنين.