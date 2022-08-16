وزير التعليم: تذليل العقبات أمام الطلاب ومطالب أولياء الأمور على رأس أولوياتنا

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على القيام بجولة بمقر الوزارة لتوجيه التحية للعاملين ومتابعة سير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بها.

تطوير آليات العمل بوزارة التعليم

وتحدث الوزير خلال الجولة مع العاملين، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة، وهنأ العاملون «حجازي» بمنصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق.

والتقى الوزير، في جولته داخل الوزارة، بعدد من أولياء الأمور الذين تصادف وجودهم بالوزارة ودار نقاش معهم واستمع لمطالبهم، وعلى الفور، وجّه الوزير المسؤولين بدراستها ومتابعة تنفيذ الحلول، مؤكدًا أن تذليل العقبات والصعوبات أمام الطلاب، والحرص على مطالب أولياء الأمور، أولوية بالنسبة له.

الاستفادة من جميع الكفاءات

وأكد رضا حجازي، أهمية الاستفادة من جميع الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة وتكاتف الجميع، وبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالوزارة.